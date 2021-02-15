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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير مخبز استولى على 291 ألف جنيه من الدعم في الجيزة.. تجديد حبس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:10 م
مخبز
مخبز
ندى حمدي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مدير مسؤول عن أحد مخابز إنتاج الخبز البلدي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختراق منظومة الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

وتبين من خلال التحقيقات استيلاء المتهم على مبلغ مالي قدره 291،948، جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على (196500 قطعة "أدوات مائدة بلاستيكية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لأدوات المائدة البلاستيكية التابع لإحدى الشركات "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه.



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