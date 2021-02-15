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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة والآثار» تشارك في معرض «ديارنا 2021»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:10 م
إيمان زيدان، مساعد
إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار
رامى حسين ومها صلاح
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تشارك وزارة السياحة والآثار، للمرة الأولى في معرض «ديارنا للحرف اليدوية لعام 2021» المقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير، بالتجمع الخامس.

وقالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن الوزارة تشارك في هذا المعرض من خلال عرض للمستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الجديد كنوز والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لتلبية احتياجات الجمهور للمناذج الأثرية، هذا بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والتقليدية المتنوعة ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار من الكتب.

وأوضحت أن هذا المعرض تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي، وهو يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية التي تنظمها الوزارة لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتنمية الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية 100%.

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