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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:09 م
حديقة ميدان السيدة
حديقة ميدان السيدة عائشة
مصطفى عبدالله
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افتتح منذ قليل اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حديقة السيدة عائشة المتميزة بميدان السيدة عائشة.

وتم بناء الحديقة على الطراز الأندلسي بطرقات واسعة ومقاعد وبروجلات تم تصميها على الشكل الإسلامي على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتعد حديقة ميدان السيدة عائشة من أهم حدائق المنطقة الجنوبية لمساحتها الكبيرة.

ويأتي إنشاء الحديقة تماشيا مع التطويرات التي تقوم بها أجهزة محافظة القاهرة بمنطقة ميدان السيدة عائشة بالتخلص من العشوائيات الموجودة بمنطقة المسبح وتطوير جسم كوبري السيدة عائشة والتخلص من الموقف العشوائي المتواجد أسفل الكوبري.

كان أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنه تقوم أجهزة محافظة القاهرة بتطوير منطقة ميدان السيدة عائشة وترميم مساجده وتأهيل نسيج العمراني على الطراز الإسلامي بما يتماشى مع روح التطويرات التي تقوم بها أجهزة محافظة القاهرة بالمنطقة التاريخية.
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)
افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)

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