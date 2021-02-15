افتتاح حديقة ميدان السيدة عائشة على الطراز الأندلسي (صور)

افتتح منذ قليل اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حديقة السيدة عائشة المتميزة بميدان السيدة عائشة.وتم بناء الحديقة على الطراز الأندلسي بطرقات واسعة ومقاعد وبروجلات تم تصميها على الشكل الإسلامي على مساحة ٤٠٠٠م٢، وتعد حديقة ميدان السيدة عائشة من أهم حدائق المنطقة الجنوبية لمساحتها الكبيرة.ويأتي إنشاء الحديقة تماشيا مع التطويرات التي تقوم بها أجهزة محافظة القاهرة بمنطقة ميدان السيدة عائشة بالتخلص من العشوائيات الموجودة بمنطقة المسبح وتطوير جسم كوبري السيدة عائشة والتخلص من الموقف العشوائي المتواجد أسفل الكوبري.كان أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنه تقوم أجهزة محافظة القاهرة بتطوير منطقة ميدان السيدة عائشة وترميم مساجده وتأهيل نسيج العمراني على الطراز الإسلامي بما يتماشى مع روح التطويرات التي تقوم بها أجهزة محافظة القاهرة بالمنطقة التاريخية.