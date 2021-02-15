استمرار ارتفاع سلة خامات اوبك بسبب انخفاض المعروض والآمال بالتعافي الاقتصادي

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي بواقع 23 سنتا ليصل الى 77ر60 دولارا للبرميل مقابل 54ر60 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي.وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يناير الماضي بلغ 38ر54 دولارا للبرميل فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في ديسمبر الماضي 17ر49 دولارا للبرميل الأمر الذي يشير إلى بلوغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 84ر58 دولارا للبرميل.وأشارت النشرة إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولارا للبرميل.كما ارتفعت أسعار الخامات الاخرى في اثناء تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا.كما استفادت أسواق النفط من آمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيدعمان الطلب على الوقود.وصعد خام "برنت" بنسبة 6ر1 في المئة إلى 45ر63 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 76ر63 دولارا وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2ر2 في المئة إلى 75ر60 دولارا للبرميل وقاربت ال 95ر60 دولارا وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.وكسبت أسعار النفط نحو خمسة في المئة الأسبوع الماضي ويعتقد المحللون بان هذه الزيادة في اسعار النفط مرتبطة ايضا بتنامي الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود.