محافظ بورسعيد يفتتح مسابقة «الفائزون» للقرآن الكريم (صور)

افتتح للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم "الفائزون"، في دورتها الرابعة والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري، خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة 21 دولة ويتنافس ممثلوها في أفرع المسابقة الأربعة، وهى حفظ القرآن الكريم كاملًا بروايتين مختلفتين، والصوت الحسن في التلاوة المجودة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا للإناث، والابتهال والإنشاد الديني.حضر الحفل السيدة ياسمين الحصري ابنة الشيخ محمود خليل الحصري والذي تحمل المسابقة اسمه هذا العام وفي دورتها الرابعة علي التوالي، والتقى محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء المسابقة، مؤكدًا على انطلاقها للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إنها المسابقة الوحيدة في العالم التي يجرى تنظيمها هذا العام.ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة 60 متسابقا منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة، وتحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".