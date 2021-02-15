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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوات تثقيفية بمعاهد العريش حول تدابير الوقاية من كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والاعلام الصحى بإدارة العريش الصحية، عن تنظيم عدد من الندوات التوعوية بفيروس كورونا واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الاصابة بالمرض أو انتشار العدوى تحت اشراف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى.

وأكدت مديرة التثقيف والإعلام الصحى بإدارة العريش الصحية، فى الندوة التى أقيمت فى مقر المعهد العالى للهندسة بالعريش على أهم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، والمتمثلة فى تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال أو العطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا.

واستعرضت الغزال أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال فى الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتهم بالمناعه.. مشيرة إلى أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأخذ قسط كاف من الراحة

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