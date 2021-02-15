النيابة تصرح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث تصادم في الزيتون

كشفت مناظرة نيابة الزيتون، لجثة بائع خبز لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بأحد الميادين بمنطقة الزيتون، أن كسرا بالجمجمة وكسور متفرقة في انحاء جسده أدت الي وفاته، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شخص دهسته سيارة، بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع خبز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين سيارة دهست بائع الخبز اثناء عبوره للطريق، مما أسفر عن مصرعه في الحال.