لليوم الثاني على التوالي.. العثور على سلاحف نفاقة على شواطئ العريش

قالت سوسن حجاب مديرة إدارة البيئة بمحافظة شمال سيناء، إن عددا من المواطنين عثروا على سلحفتين نافقتين، لليوم الثاني على التوالي بشاطئ العريش.وأضافت سوسن حجاب مديرة إدارة البيئة بمحافظة شمال سيناء، إنه جارى التواصل مع حماية الطبيعة بمحمية الزرانيق للوصول لسبب ظهور السلاحف النافقة وتحديد نوعها.وأوضحت أن شاطئ العريش سبق وشهد ظهور سلاحف نافقة وأخرى حية من أنواع مهددة بالانقراض.وأضافت أنه خلال العام الماضى تم إطلاق سراح سلاحف بحرية مهددة بالإنقراض عثر عليها أهالى من الصيادين على شاطئ العريش، تعاون فى إعادتها لبيئتها الطبيعية مسئولون بيئيون، وخبراء أكاديميون ومحبون للبيئة بشمال سيناء، فى تأكيد من الجميع على تعهدهم بالحفاظ على ثروة طبيعية.