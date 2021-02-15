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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لتوسعته.. غلق كلى لكوبرى ترسا فى الجيزة لمدة شهر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:34 م
غلق كلى لكوبرى ترسا
غلق كلى لكوبرى ترسا
ندى حمدي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلى لكوبرى ترسا الحالي بالاتجاهين لمدة شهر، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح الثلاثاء الموافق 16-2-2021، حتى صباح يوم الإثنين الموافق 15-3-2021 وذلك للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالي واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع خاتم المرسلين، تقوم بالسير يسارا باتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا باتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير باتجاه شارع خاتم المرسلين.

وتسير حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير باتجاه كوبري ترسا وشارع ترسا يمينا بشارع عثمان محرم، باتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام باتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مرة أخرى، والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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