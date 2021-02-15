83 وفاة و7760 إصابة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 83 حالة وفاة و7760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و526 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 59 ألف حالة.وأشارت إلى أن 3704 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و304 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).