رئيس جامعة دمياط يقرر عودة الطلبة للمدن الجامعية

قرر اليوم الاثنين الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بعد التشاور مع الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدء إقامة الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أي أعباء مادية للأيام المتبقية في شهر فبراير، على أن يبدأ تحصيل الرسوم من 1 مارس.وقال دعدور في تصريحات صحفية له، ان القرار لكي يتمكن الطلاب والطالبات من نقل أدواتهم واحتياجاتهم للمدن الجامعية والاستقرار بها لمنحهم الفرصة الكاملة للمذاكرة والإعداد الجيد من خلال بيئة تعلم جيدة في أجواء مستقرة قُبيل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ولتهدئة سريرتهم لتمكينهم من خوض الاختبارات بالنجاح والتوفيق.وتهيب الجامعة بالطلاب والطالبات بمراجعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم أولًا بأول لمتابعة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول.وسيتم عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرفة التي كانوا يسكنوها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التي كانت تُتبع في الفصل الدراسي الأول.