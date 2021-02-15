بحثًا الآثار.. الفصائل الموالية لتركيا تجرف 3 تلال في ريف عفرين

تواصل الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، في مناطق مختلفة من قرى وبلدات منطقة عفرين شمالي غربي حلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن مسلحين من لواء سمرقند عمدوا إلى تجريف ثلاثة تلال أثرية بقرية حج حسنو التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غرب حلب، بحثا عن لقى وقطع أثرية.وتتعمد الفصائل الموالية لتركيا إلى نبش تل البير الواقع جنوبي قرية افرازة التابعة لناحية المعبطلي في ريف عفرين، بحثا عن الاثار.وتعرض تل البير لعمليات حفر بشكل مستمر، بحثا عن لقى وقطع أثرية، على مدار الأشهر السابقة منذ أن تمكنت القوات التركية برفقة الفصائل المسلحة الموالية لها من السيطرة على مدينة عفرين في مارس 2018، وبحسب ما رصده المرصد السوري، تعرض التل لعمليات تخريبية بسبب استخدام الفصائل آليات ثقلية أثناء بحثها على الآثار في المنطقة.