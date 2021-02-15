رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة حركة السير على طريق «الإسماعيلية-شمال سيناء» بعد توقف ساعة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:01 م
طريق الإسماعيلية-شمال
طريق الإسماعيلية-شمال سيناء
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية - شمال سيناء" بعد توقف ساعة، إثر تصادم سيارتين على طريق أمام حي المساعيد بشمال سيناء.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - شمال سيناء"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- شمال سيناء"أمام حي المساعيد بشمال سيناء.

وبالتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء تبين أن توقف حركة سير السيارات بسبب سياراتين على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث لتصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل أثناء سيرهما على طريق «العريش- القنطرة شرق» أمام حي المساعيد.
وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من الطريق وعادت حركة سير السيارات لطبيعتها.

موضوعات متعلقة

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان