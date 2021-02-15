زوجته توفت قبل الكشف عليها.. إخلاء سبيل فلاح اعتدى على طبيب في بني سويف

أخلت نيابة الواسطى ببني سويف بإشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام لنيابات بنى سويف، الإثنين، سبيل مزارع من عزبة مدنى التابعة لقرية بنى حدير بمركز الواسطى، بضمان محل إقامته بعد اتهام طبيب له بقيامه بالاعتداء عليه وتحطيم زجاج سيارته أسفل منزله، وتداول فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المزارع ويدعى «م.ع»، صاحب واقعة تحطيم زجاج سيارة الطبيب، «ذهبت إلى الطبيب لإنقاذ زوجتي من الموت، ووقفت تحت منزله أستغيث به للذهاب معي إلى المنزل لمدة 45 دقيقة، وأثناء ذلك تلقيت مكالمة من أولاد عمومتي بأن زوجتي أثناء نقلها للمستشفى توفيت في الحال وطالبونى بالعودة سريعًا، ولم أدر بنفسي أثناء نزول الطبيب وقلت له خلاص ماتت زوجتي يا دكتور، وأنا عندي 3 أولاد صغار مش عارف أروح بيهم فين»، حسب قوله.وأضاف: «لم أحضر جنازة زوجتي، وذهبت إلى قسم الشرطة وسلمت نفسى بعد أن علمت باتهام الطبيب لي بتحطيم سيارته، والله إحنا جيران والدكتور صديق شقيقي ومتربيين مع بعض وأنا شخصيا أشهد للطبيب بالاحترام».من جانبه، قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إنه تواصل مع الطرفين، لعقد جلسة صلح بينهما لإنهاء هذا الموضوع «لأنهما في النهاية أهل وجيران، ونحترم الأطباء ونقدرهم وما يفعلونه دائمًا فوق الرأس، وتقدمهم صفوف مجابهة فيروس كورونا المستجد، هم جيشنا الأبيض».كانت بداية الواقعة، بقيام مزارع بمحاولة الاعتداء على طبيب أمام منزله وقيامه بتحطيم زجاج سيارته، اعتراضًا منه على عدم موافقة الطبيب الذهاب معه لتوقيع الكشف الطبي على زوجته بمنزله، عقب دخولها في حالة غيبوبة، وتوجه الطبيب إلى النوباتجية الخاصة به بعزل مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف.وسلم المتهم بالاعتداء نفسه لمركز شرطة الواسطى للتحقيق معه، عقب تقدم الطبيب "ر. ف. ر"، والمقيم قرية بني حدير مركز الواسطى، أخصائي الباطنة بمستشفى عزل الواسطى، ببلاغ، يفيد بقيام شخص يدعى «م.ع.س» فلاح، مقيم بعزبة مدني، بالتعدي عليه وتحطيم سيارته بالحجارة.ما أسفر عن كسر الزجاج الأمامي والخلفي، عقب حضوره إلى منزله، وطلبه الذهاب معه لتوقيع الكشف الطبي على زوجته المريضة، وأمام إبلاغ المتهم بأن الطبيب في طريقه إلى عمله بالعزل بمستشفى الواسطى المركزي، فوجئ الطبيب بحالة هياج منه ومحاولة التعدي عليه، قبل أن يتوجه لتحطيم زجاج السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 848 إداري مركز شرطة الواسطى لسنة 2021.