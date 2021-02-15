رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ابن أخت على حميدة: خالى رفض الاستماع إلى الأغانى قبل وفاته ولم يتبرأ منها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:37 م
ابن أخت علي حميدة
ابن أخت علي حميدة
ياسمين شعيب
طباعة
قال عادل نافع، نجل شقيقة فنان البادية بمطروح، الدكتور علي حميدة، إنه فوجئ بقيام بعض المواقع الإخبارية بأخذ كلماته في البث المباشر، الذي بثه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتابة خبر بعد تحريف بعض الكلمات.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور" أنه قال في البث المباشر، إن خاله رفض الاستماع إلى الأغاني قبل وفاته، وليس تبرأ من أغانيه كما نشر، مؤكدا أن الفنان علي حميدة قبل وفاته كان يرفض الاستماع إلى الموسيقى، ويردد "مش وقته"، ولكنه كان يقدر الفن وجمهوره.

وأكد أن جميع الفنانين تواصلوا معه لتقديم واجب العزاء في مطروح، ولكنه وأسرته رفضوا قدومهم نظرا لمشقة السفر، مقدما الشكر للجميع، مطالبا الدعاء للدكتور علي حميدة فنان البادية بمطروح، بالرحمة والمغفرة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال