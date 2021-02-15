ابن أخت على حميدة: خالى رفض الاستماع إلى الأغانى قبل وفاته ولم يتبرأ منها

قال عادل نافع، نجل شقيقة فنان البادية بمطروح، الدكتور علي حميدة، إنه فوجئ بقيام بعض المواقع الإخبارية بأخذ كلماته في البث المباشر، الذي بثه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتابة خبر بعد تحريف بعض الكلمات.وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور" أنه قال في البث المباشر، إن خاله رفض الاستماع إلى الأغاني قبل وفاته، وليس تبرأ من أغانيه كما نشر، مؤكدا أن الفنان علي حميدة قبل وفاته كان يرفض الاستماع إلى الموسيقى، ويردد "مش وقته"، ولكنه كان يقدر الفن وجمهوره.وأكد أن جميع الفنانين تواصلوا معه لتقديم واجب العزاء في مطروح، ولكنه وأسرته رفضوا قدومهم نظرا لمشقة السفر، مقدما الشكر للجميع، مطالبا الدعاء للدكتور علي حميدة فنان البادية بمطروح، بالرحمة والمغفرة.