وفاة شقيقة الشاعر محمد عفيفي مطر

أعلن الدكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبى بالمعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وفاة نبوية عفيفي مطر، شقيقة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.وكان الشاعر الراحل عفيفي مطر توفي في 28 يونيو لعام 2010، ويعد من أبرز شعراء جيل الستينات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة منها جائزة سلطان العويس في 1999، ومن دواوين عفيفي مطر 'الجوع والقمر' الذي صدر في دمشق عام 1972، 'ويتحدث الطمي' الذي صدر في القاهرة عام 1977، ورباعية 'الفرح'، وصدر في لندن عام 1990، واحتفالية 'المومياء المتوحشة'، وصدر في القاهرة عام 1992.