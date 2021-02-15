سامي مغاوري يستقيل من نقابة المهن التمثيلية

تقدم الفنان سامي مغاوري باستقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك حسبما أعلن مؤخرا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رافضا الكشف عن تفاصيل الاستقالة.وقال مغاوري عبر صفحته: "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح".يذكر أن الفنان سامي مغاوري يعرض له حاليا مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وآخرين، بينما شارك مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية السينمائية منها والتليفزيونية، وله رصيد كبير وصل إلى 300 عمل فني.