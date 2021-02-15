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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حدائق القبة يراجع بالصيدليات الأدوية التي ليس لها فواتير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:52 م
حي حدائق القبة يراجع
حي حدائق القبة يراجع بالصيدليات
مصطفى عبدالله
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قام حي الحدائق برفقة المنطقة الطبية وتحت اشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بحملة علي مخازن الأدوية الصيدليات لمراجعة الأدوية التي ليس لها فواتير ومدي صلاحيتها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام حى الحدائق القبه تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى بحمله على المقاهي بشارع مصر والسودان - الشهيد العناني - سكة الوايلي - الصفا والمروه لمتابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا وتم ضبط ومصادرة عدد من شيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء.

كما قام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى برفع اشغالات شارع مصر والسودان - الدويدار - ترعة الجندي - مدحت نور.

جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبمتابعة السيد الدكتورحسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية

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