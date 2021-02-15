بحث ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية العاملة بمطروح

عقدت اليوم الإثنين لجنة اختيار الأم المثالية من الموظفات بديوان عام المحافظة ومراكز المدن برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام وبحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات المعنية والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.جاء ذلك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظة بهدف تعظيم دور الأم العاملة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تزامنًا مع احتفاليات الدولة الخاصة بتكريم المرأة بشهر مارس من كل عام.وأكد السكرتير العام لمحافظة مطروح على مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والاولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية ابنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.وأوضحت ميرفت شرف مدير إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة انه تقدم للمسابقة 12 أم على مستوى ديوان عام المحافظة ومراكز المدن مؤكده علي انه تم بحث ملفات كافة المتقدمين من خلال اللجنة لاختيار الامهات المثاليات من الجهاز التنفيذي وسيتم تكريمهن خلال الاحتفالات بالمرأة خلال شهر مارس.