مؤشر سوق مسقط يُغلق مرتفعًا بـ 0.286 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 58ر3566 نقطة مرتفعًا بـ 2ر10 نقاط بنسبة 286ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 41ر3556 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و243 ألفًا و292 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر36% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و966 ألفًا و519 ريالًا عمانيًا.