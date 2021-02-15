أميرة البيلي تطرح قصيدة «أزيك»

طرحت الشاعرة أميرة البيلي، قصيدتها الجديدة بعنوان" أزيك"، احتفالا بعيد الحب "Valentine's Day".القصيده هي عمل فني أدبي، تجمع ما بين الشعر والغناء، ويشاركها المطرب محمد جمعة، بأغنية" شمس طالعة"، وهي من كلمات محمود صالح، وإخراج محمد حجر، واستمر التصوير طيلة الشهرين الماضيين لعرضها على الجمهور تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للعشاق.وقالت الشاعرة أميرة البيلي، في بيان إعلامي، إن العمل فني أدبي مزيجًا من الشعر والغناء، فتلقي قصيدتها الجديدة "أزيك" ممزوجة مع أغنية"شمس طالعة" من ألحان وغناء المطرب محمد جمعة، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج شركة ميديا هاوس، وتم التصوير بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأماكن مختلفة بمعالم محافظة الإسكندرية، من تصوير سيف أحمد، ومحمد إيهاب، ومونتاج هيثم أباظة، أتيلية بنت ذوات بالإسكندرية، ومنتج منفذ حمادة الناضوري.مؤخرآ أصدرت البيلي ديوان« من نصيبنا» عن دار إبهار لنشر والتوزيع، وتألقت مؤخرًا بقصيدة "منسي الأسطورة" إهداءً للجيش المصري وشهداء الوطن.