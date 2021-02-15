رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أميرة البيلي تطرح قصيدة «أزيك»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:50 م
الشاعرة أميرة البيلي
الشاعرة أميرة البيلي
محمد مجدي
طباعة
طرحت الشاعرة أميرة البيلي، قصيدتها الجديدة بعنوان" أزيك"، احتفالا بعيد الحب "Valentine's Day".

القصيده هي عمل فني أدبي، تجمع ما بين الشعر والغناء، ويشاركها المطرب محمد جمعة، بأغنية" شمس طالعة"، وهي من كلمات محمود صالح، وإخراج محمد حجر، واستمر التصوير طيلة الشهرين الماضيين لعرضها على الجمهور تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للعشاق.

وقالت الشاعرة أميرة البيلي، في بيان إعلامي، إن العمل فني أدبي مزيجًا من الشعر والغناء، فتلقي قصيدتها الجديدة "أزيك" ممزوجة مع أغنية"شمس طالعة" من ألحان وغناء المطرب محمد جمعة، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج شركة ميديا هاوس، وتم التصوير بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأماكن مختلفة بمعالم محافظة الإسكندرية، من تصوير سيف أحمد، ومحمد إيهاب، ومونتاج هيثم أباظة، أتيلية بنت ذوات بالإسكندرية، ومنتج منفذ حمادة الناضوري.

مؤخرآ أصدرت البيلي ديوان« من نصيبنا» عن دار إبهار لنشر والتوزيع، وتألقت مؤخرًا بقصيدة "منسي الأسطورة" إهداءً للجيش المصري وشهداء الوطن.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

الصور

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة في الصعيد

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس في دمياط

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

ماليزيا: القبض على 1111 شخصا انتهكوا قواعد الاغلاق لمواجهة كورونا

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«المرأة هى المجتمع».. ندوة في مكتبة المركز النموذجي الأربعاء المقبل

«أشباح الآلة».. سيمنار شهري بوكالة بهنا

«شيش بيش» معرض ألعاب فنية بجاليري مدرار..غدا

«دوار العزبة: رحلة في عملية التصميم» ندوة للمعماري أحمد سعفان