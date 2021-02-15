السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على شن حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات الخدمية بكافة أنحاء المحافظة، خاصة بالمراكز والقرى للاطمئنان والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين وضبط ومحاسبة المقصرين والمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، لافتًا إلى ضرورة المرور بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المقررة.حيث تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة عددا من القطاعات الخدمية بمركز الغنايم من بينها الوحدة الصحية بالعزايزة، والوحده القروية بالعزايزة، وحديقة الربوه وغيرها، رافقه خلالها خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، يرافقه مصطفى على نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية التابعة للوقوف على تنفيذ الأعمال المرتبطة والتأكد من تقديم الرعاية الصحية ومدى توافر الأجهزة والأدوية وانتظام العمل ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة والدورية على القطاعات الخدمية المختلفة للاطمئنان على سير العمل وتواجد العاملين بأماكن عملهم ومدى تقديم الخدمة للمواطنين.