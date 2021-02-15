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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أغنية رامي جمال الجديدة .. مابتكبريش تجذب الجمهور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:34 م
رامي جمال
رامي جمال
محمد قدري
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نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة باسم ما بتكبريش وكلمات الأغنية بعد أن أطلقها أمس الأحد، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحقيقها نجاحا مميزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت ضمن الأغنيات التي طرحها النجوم بمناسة عيد الحب ومنهم رامي صبري ومحمد ثروت وأحمد جمال ومحمد محسن وزوجته هبة مجدي وعدد كبير من النجوم الذي شاركوا جمهورهم هذه المناسبة.

أغنية رامي جمال الجديدة

أغنية رامي جمال الجديدة أطلها باسم ما تكبريش عبر يوتيوب وتعد الأغنية هي ثاني أغنيات ألبومه الجديد والتي أطلقها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتعاون في تلك الأغنية مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي الذي كتب كلماتها، وألحان لسهم، ووزع الأغنية نادر حمدى، وجاءت الأغنية بعد أغنيته الأولى والتي طرحها باسم ولسة وكتب كلماتها الشاعر الغنائي جمال الخولي ووزعها الموزع الشهير أحمد إبراهيم ونجح في الوصول إلى ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن ومن المقرر إطلاق باقي أغاني الألبوم الجديد على طريقة السينجل التي انتهجها معظم النجوم حاليا على مدار العام الجاري.

كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

تقول كلمات أغنية ما بتكبريش للنجم راني جمال، بعيوني شايف واعترف، ما بتكبريش وبتصغري، الدنيا لونها بيختلف أول ما تيجي وتظهري وحليتي عمري وجالي تاني من بدايته وخليتي قلبي يعيش ويلحق اللي فايته وكل ده ليا اتعمل.

وتقول باقي كلماتها، من غير ما لحظه تفكري بعيوني شايف واعترف، ما بتكبريش وبتصغري لو غيبتي عنك طولت، مبتزعليش وتقدري وإيديكي ياما اتحملت، ولا عني يوم بتأخري أنا شوفت منك كل حب وخير وطيبة.

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