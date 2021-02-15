رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولة أممية تحذر من الوضع الصحي الراهن في لبنان

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:47 م
الدكتورة نجاة رشدى
الدكتورة نجاة رشدى نائبة المنسق الخاص
ا ش ا
طباعة
قالت الدكتورة نجاة رشدى نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "إن هناك تخوفا من الوضع الراهن بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد في لبنان وعلى المستوى الحالى نحاول تلبية الاحتياجات للفئات الأكثر ضعفا من بين اللاجئين".

وأضافت المسئولة الأممية خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عقد، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس "نحتاج إلى الاستجابة الأولى لفيروس كورونا من خلال تعزيز الاختبارات وتعزيز الخدمات الصحية ودعم عمليات التلقيح، وزيادة وصول الأشخاص إلى الرعاية، خصوصا أن عدد الأسرة دون المستوى المطلوب، حيث بلغ مستوى الإشغال 100% من عدد الأسرة، والحاجة إلى تأمين الرعاية المنزلية لتخفيف الحالات بالمستفيات التي تعاني من الازدحام الشديد للحالات الخفيفة والمتوسطة، والوصول العادل للقاحات وتوفير هذه اللقاحات وتوفير الرعاية الصحية، ويستلزم ذلك حق الناس للحصول على الرعاية الصحية".

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الرعاية الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25%، فضلا عن الاستمرار في تقديم الدعم الطبى للاجئين، وبذل الجهود لضمان التغطية الصحية الطبية العاجلة لضمان استمرار الرعاية الطبية العاجلة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال