أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.‏‎وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات- البطاطس بـ3 جنيهات- البصل بـ7 جنيهات- الكوسة 5 جنيهات- الجزر 5.5 جنيه- الخيار 5.5 جنيه‏‎- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات- الفلفل الرومى 6 جنيهات- الفلفل الألوان 19 جنيها- الليمون 17.5 جنيه- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها- التفاح السكرى 25 جنيها‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ10 جنيهات- اليوسفى 7 جنيهات- الجوافة 9 جنيهات‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها- البسلة 8 جنيهات- البرتقال بسرة 6.5 جنيه