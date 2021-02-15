أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:39 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات
- البطاطس بـ3 جنيهات
- البصل بـ7 جنيهات
- الكوسة 5 جنيهات
- الجزر 5.5 جنيه
- الخيار 5.5 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6 جنيهات
- الفلفل الألوان 19 جنيها
- الليمون 17.5 جنيه
- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها
- التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ10 جنيهات
- اليوسفى 7 جنيهات
- الجوافة 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها
- التفاح الإيطالى 25 جنيها
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه
وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات
- البطاطس بـ3 جنيهات
- البصل بـ7 جنيهات
- الكوسة 5 جنيهات
- الجزر 5.5 جنيه
- الخيار 5.5 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6 جنيهات
- الفلفل الألوان 19 جنيها
- الليمون 17.5 جنيه
- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها
- التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ10 جنيهات
- اليوسفى 7 جنيهات
- الجوافة 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات
- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها
- التفاح الإيطالى 25 جنيها
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه