«الصحة العالمية»: مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا خلال شهر

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك مليون شخص حول العالم حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخير، مما يعكس القدرة على توفير اللقاحات في كافة الدول.وأضاف أن دول الشرق الأوسط تعاقدت مع عدد من الشركات للحصول على اللقاحات، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح الجافى ومرفق كوفاكس.وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الدول لديها وعي كافي لاتباع إجراءات الوقاية.وأوضح وجود أكثر من ٤٠٠ معمل في إقليم شرق المتوسط لتحليل فيروس كورونا مما يعزز قدرات الدول على التشخيص.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.