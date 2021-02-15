«صيانة الخزانات» تؤهل 11 ترعة لترشيد استهلاك المياه

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع في مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل غالبًا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وتواصل الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى، الإثنين، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعتي مجرور الأسيوطي، والشيخ سويف بطول 15.75 كيلو متر، ومن المخطط الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، تحت إشراف الإدارة وضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل 11 ترعة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يهدف لزيادة عرض جسور الترع، الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، وإزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمالة اليومية العاملة بالمشروع، والعائد الإيجابي على الصحة العامة والبيئة نتيجة تبطين المجاري المائية.