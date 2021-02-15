نائب محافظ القاهرة يفتتح حديقة بحي الأميرية

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الأميرية بالمرور بنطاق الحى وافتتاح حديقة بين مساكن الأميرية بالجهود الذاتية.وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة على الاستمرار فى الاهتمام بإنشاء وتطوير الحدائق واستغلال المساحات الخضراء لخلق بيئة صحية وشكل جمالي.وانتهى الدكتورحسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية من جولته بحديقة بين مساكن الأميرية بحضور رئيس الحى الأميرية ليقوم بتكريم الموظفين المتميزين ومجهودهم فى العمل فى حى الأميرية.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والعمل على تكثيف الجهد لما تعود به على المواطن بخلق بيئة نظيفة