تموين سوهاج يضبط 6 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.أسفرت عن ضبط "وليد. ا. ه. ا" 42 سنة صاحب مركز تعبئة سكر تمويني - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مبالغ مالية غير مشروعة - وتم ضبط عدد " 4 " طن سكر ناقص الوزن.تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.وتم أيضا ضبط "محمد. م. ا. م" 30 سنة صاحب مركز تعبئة سكر تمويني ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.