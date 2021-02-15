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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:43 م
نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظة أسيوط، مراحل تطوير وتجهيز الوحده الصحية والطرق المدرجة للرصف وأماكن تركيبب أكشاك الكهرباء بقرية فزارة بمركز ومدينة القوصية كما تفقد أيضًا تطوير الوحدات الصحية ومشروع إحلال وتجديد طلمبات وتركيب أكشاك الكهرباء في المواقع المخصصة لها وحفر آبار ارتوازية وأعمال الرصف بقرى قصر حيدر ومزينة والمندرة بحرى بمركز ومدينة ديروط.

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يجري علي قدم وساق لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقري صعيد مصر رافقه خلال الجولة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة مشيدًا بالجهد المبذول لنهو المشروعات في أسرع وقت.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بصفة دورية ومستمرة والإشراف علي تنفيذها طبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة مشيرًا إلى تذليل كافة المعوقات التي تحول دون إتمام التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلي كافة القطاعات  للانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد لها.

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