«الأعلى للثقافة» يمد فترة استقبال أعمال مسابقة سهير القلماوي لآخر مارس

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مد فترة استقبال الأعمال المقدمة للمشاركة في مسابقة سهير القلماوى إلى آخر شهر مارس المقبل.وكان المجلس أعلن إقامة مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" فى فرعى القصة والرسم بعنوان "بلدى مصر"، وتتعدد جوائز المسابقة، فقيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين لكل فرع.ومن شروط المسابقة:يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب فى بلده، ألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا، أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 × 70 سم، يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر).فى فرع القصة، ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج فى أى مسابقة أخرى.وعلى المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلي: "صورة شهادة ميلاد الطفل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، خطاب بنك برقم حساب ولى الأمر"، أو إرسالها على العنوان التالي: ا ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمى للمجلس: www.scc.gov.eg.