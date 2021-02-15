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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلافات مالية.. القبض على 6 خطفوا شخصين وطلبوا فدية في الجيزة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:43 م
مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة،
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 6 أشخاص متهمين بخطف شخصين، وطلب فدية بسبب خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شخصين يرتبطان بعلاقة قرابة للخطف على يد مجهولين، وطلب خاطفيهما مبلغا ماليا فدية مقابل إطلاق سراحهما.

بإجراء التحريات، بإشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 6 أشخاص، بينهم مسجلون خطر، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

و بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتحرير المجني عليهما وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات مالية بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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