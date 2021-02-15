«بن راشد» يستقبل رئيس أوكرانيا خلال زيارته للإمارات

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي يزور الإمارات حاليًا.وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، أن الشيخ محمد بن راشد، استقبل الرئيس الأوكراني، في قصره بمنطقة زعبيل في إمارة دبي، وبحث معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والأثر الإيجابي بينها.وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأوكراني، مباحثات ثنائية أمس الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس الأوكراني، أن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نموًا كبيرًا، مشددًا على أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.