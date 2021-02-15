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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بن راشد» يستقبل رئيس أوكرانيا خلال زيارته للإمارات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:41 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد
نيفين أشرف
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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الإثنين، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي يزور الإمارات حاليًا.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، أن الشيخ محمد بن راشد، استقبل الرئيس الأوكراني، في قصره بمنطقة زعبيل في إمارة دبي، وبحث معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والأثر الإيجابي بينها.

وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأوكراني، مباحثات ثنائية أمس الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نموًا كبيرًا، مشددًا على أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.

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