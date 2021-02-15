إيران تهدد بتقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية

هددت إيران بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها قبل نهاية الشهر الجاري.وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين، بأن "الحكومة مكلفة بموجب قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية" إذا لم تعد الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها قبل نهاية الشهر.وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.