11068 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 ألفا و68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة وفاة في أنحاء البلاد.وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى يوم أمس الأحد 11068 حالة في إيطاليا" مضيفة أنه "حتى يوم أمس، تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة".وأشارت إلى أنه تم إجراء 205 آلاف و642 تحليل كشف عن العدوى؛ مما أظهر ارتفاع مؤشر الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.38%، موضحة أنه تم دخول 2085 مريضًا جديدًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.