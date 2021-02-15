رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: لقاح استرازينكا يصلح لكل الأعمار.. ولا نوصي الحوامل بالتطعيم

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:40 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
فاتن خديوى
طباعة
رد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على تساؤل حول حصول كبار السن فوق سن 65 عام على لقاح استرازينكا.

وقال إنه تم مراجعة كافة البيانات المتاحة ومراجعة مأمونية اللقاح، وتبين أنه يصلح لكافة الفئات العمرية ولكن يجب متابعة الوضع وتأثيرها على كافة الفئات.

وبالنسبة للحوامل، أكد أن الحوامل معرضين لخطر الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن تؤكد النتائج أن اللقاحات فعالة بالنسبة للحوامل، ويمكن أن يحصلوا على اللقاح، حيث أن المزايا أفضل من المخاطر، ولكن المنظمة لا توصى بحصول الحوامل عليه.

وطالب كافة الدول بتقديم كافة البيانات حول لقاحات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحاقظات خلال الـ 3 أيام القادمة

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال