«الصحة العالمية»: لقاح استرازينكا يصلح لكل الأعمار.. ولا نوصي الحوامل بالتطعيم

رد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على تساؤل حول حصول كبار السن فوق سن 65 عام على لقاح استرازينكا.وقال إنه تم مراجعة كافة البيانات المتاحة ومراجعة مأمونية اللقاح، وتبين أنه يصلح لكافة الفئات العمرية ولكن يجب متابعة الوضع وتأثيرها على كافة الفئات.وبالنسبة للحوامل، أكد أن الحوامل معرضين لخطر الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن تؤكد النتائج أن اللقاحات فعالة بالنسبة للحوامل، ويمكن أن يحصلوا على اللقاح، حيث أن المزايا أفضل من المخاطر، ولكن المنظمة لا توصى بحصول الحوامل عليه.وطالب كافة الدول بتقديم كافة البيانات حول لقاحات فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد-19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.