جهود أمنية لكشف غموض وفاة زوجين في منزلهما بالإسماعيلية

تواصل مديرية أمن الإسماعيلية جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوي، رئيس مباحث فايد، بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.