تفاصيل القافلة التموينية 238 لشمال سيناء

دفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقافلة التموينية رقم 238 لمحافظة شمال سيناء من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي ما بين 60 يوما إلى 120 يوما مقبلة.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم 238 تضمنت ضخ 33 طن سكر معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف، و3 آلاف كرتونة زيت تمويني يطرح بسعر 17 جنيها للتر الواحد، وضخ 10 ألاف كرتونة جبنة الخاصة لمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما، والزيت التمويني يكفي لمدة 120 يوما، الاحتياطي الاستراتيجي للأرز التمويني ليكفي 60 يوما مقبلة.