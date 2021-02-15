زعيم المعارضة: تركيا دخلت في حالة انقلاب مدني

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الاثنين، إن تركيا دخلت في حالة انقلاب مدني، وإنه كان يجب أن يتفق كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، على مواد الدستور الجديد أولا.وشدد كليتشدار أوغلو على أن تصريحات قيادات الحزبين بشأن تعديل الدستور متناقضة 180 درجة.وحول التعديلات الدستورية، أعرب كليتشدار أوغلو، أنه يريد أن يكون الدستور الجديد مبنيا على نظام برلماني ديمقراطي، وأوضح أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، سبق وأعلن أن دراسة تعديلات الدستور تقوم على تعزيز النظام الرئاسي، وفقا لجريدة جمهورييت.وناشد كليتشدار أوغلو، الرئيس أردوغان، أن يعترف برغبته الحقيقية وراء هذا التعديل الدستوري الجديد، الذي يزعم أنه لموائمة شروط الانتساب للاتحاد الأوروبي.وأوضح كليتشدار أن المناخ العام للبلاد لا يسمح بإجراء تعديلات دستورية في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، بينما لا يستطيع حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الاتفاق فيما بينهما حتى الآن على لغة خطاب واحدة من أجل الدستور الجديد.