رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تكثف أعمالها التطويرية بأحياء مدينة نصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:36 م
محافظة القاهرة تكثف
محافظة القاهرة تكثف أعمالها التطويرية
مصطفى عبدالله
طباعة
أجرى حي شرق مدينة نصر عمليات رصف لعدد من الشوارع بنطاقه حسب الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الشوارع بالحي، وقام حي شرق مدينة نصر بمتابعة لأعمال الرصف والتطوير بشارع الورشة بعزبة الهجانة.

وتم البدء في أعمال رصف شارع محمد النادي بالمنطقه السادسة.

وقام حي شرق مدينة نصر بتطهير بالوعات الأمطار وخط الصرف الصحي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات حتى الطيران.

وجار استكمال رفع كفاءة الصرف الصحي بباقي شوارع الحي.

واستجاب حي شرق مدينة نصر لشكاوى المواطنين الورقية المقدمة بالمركز التكنولجي حيث أنهم يتضررون من وجود أعمال مباني مخالفة بالعقار ٦شارع حلمي حسن علي وتم إيقاف الأعمال وفك سقالة العمل.

وأغلق حي شرق مدينة نصر بالشمع الأحمر كافيه لوكيشن بعنوان ٢٠ شارع أسماء زغلول لادارته بدون ترخيص.

وفي سياق آخر قام حي غرب مدينة نصر بأعمال لجنة بناء على قرار محافظ القاهرة 6254 لسنة 2020 للمرور على المنشآت التى تزاول انشطه بشأن استخدام مواد خطرة وذلك بالمرور على عدد ثلاث محطات بنزين وغاز بنطاق الحي ومازالت المتابعه مستمره وذلك نفاذا لتعليمات المحافظ.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال وتشطيب بالعقار 14 جعفر الصادق وتم عمل محاضر تالف رصف للعقار المخالف.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال