محافظة القاهرة تكثف أعمالها التطويرية بأحياء مدينة نصر

أجرى حي شرق مدينة نصر عمليات رصف لعدد من الشوارع بنطاقه حسب الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الشوارع بالحي، وقام حي شرق مدينة نصر بمتابعة لأعمال الرصف والتطوير بشارع الورشة بعزبة الهجانة.وتم البدء في أعمال رصف شارع محمد النادي بالمنطقه السادسة.وقام حي شرق مدينة نصر بتطهير بالوعات الأمطار وخط الصرف الصحي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات حتى الطيران.وجار استكمال رفع كفاءة الصرف الصحي بباقي شوارع الحي.واستجاب حي شرق مدينة نصر لشكاوى المواطنين الورقية المقدمة بالمركز التكنولجي حيث أنهم يتضررون من وجود أعمال مباني مخالفة بالعقار ٦شارع حلمي حسن علي وتم إيقاف الأعمال وفك سقالة العمل.وأغلق حي شرق مدينة نصر بالشمع الأحمر كافيه لوكيشن بعنوان ٢٠ شارع أسماء زغلول لادارته بدون ترخيص.وفي سياق آخر قام حي غرب مدينة نصر بأعمال لجنة بناء على قرار محافظ القاهرة 6254 لسنة 2020 للمرور على المنشآت التى تزاول انشطه بشأن استخدام مواد خطرة وذلك بالمرور على عدد ثلاث محطات بنزين وغاز بنطاق الحي ومازالت المتابعه مستمره وذلك نفاذا لتعليمات المحافظ.كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال وتشطيب بالعقار 14 جعفر الصادق وتم عمل محاضر تالف رصف للعقار المخالف.