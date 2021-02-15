تعرف على قانون المعاشات الجديد 2021



حيث نص القانون الجديد على ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.



كما استحدث القانون معاش إضافي قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.



كما وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

قانون المعاشات الجديد 2021

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:



- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.



- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.



- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.



- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.



- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.



كما حدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».



كما نص القانون الجديد على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثماري، وأتاح كذلك مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.



كما فض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018-2019».



واستحدث القانون ما يسمى بتأمين البطالة حيث منح هذا التأمين لكلا من لم يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين، والا يكون المؤمن عليه فى حكم حالات الانقطاع عن العمل مثل الاستقالة من الخدمة.



و ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. واستحدث القانون ما يسمى بتأمين البطالة حيث منح هذا التأمين لكلا من لم يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين، والا يكون المؤمن عليه فى حكم حالات الانقطاع عن العمل مثل الاستقالة من الخدمة.و ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة أو انتحاله شخصية غير صحيحة، أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.



وتقدر نسب بدل البطالة بـ75% من أجر الاشتراك التأميني لـ 4 أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.





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وتكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، فيما تكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا.

ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

شملالعديد من المميزات لأصحاب المعاشات، مع تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.