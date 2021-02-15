اتحاد الصناعات: سيناء تستقبل أول شحنة للغاز المضغوط الأسبوع المقبل

كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن شبه جزيرة سيناء تعتبر المحطة الأولى التى تستقبل أولى شاحنات نقل الغاز المضغوط بدون أنابيب فى مصر الأسبوع المقبل بإجمالى 18 ألف متر مكعب غاز وهو نفس الاستهلاك اليومى من السولار لشركة "زهرة سيناء للجبس" بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة.قال الدكتور محمد سعد الدين لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن فكرة نقل الغاز بدون أنابيب تأتى تزامنا مع خطة الدولة المصرية فى إحلال الغاز الطبيعى كوقود بديل لكافة المصانع والشركات التى تبعد عن الخطوط القومية للغاز، بالإضافة إلى زيادة وتيرة التنمية بسيناء.كما أشاد بالدور الذى يلعبه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا من دعم لهذه الخطة وتوجيه لكافة القطاعات الإقتصادية من أجل الإستفادة من ثروات مصر الطبيعية فى خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية الأخرى.وأضاف سعد الدين بأن ثمة 4 مراحل لعملية نقل الغاز بدون أنابيب، الأولى تكمن فى "المحطة الرئيسية" التى تقوم برفع ضغط الغاز من ضغط الشبكة القومية إلى 250 بار، والثانية تتمثل فى "حاويات تخزين الغاز المنقولة" تتمثل فى حاويات تخزين الغاز الطبيعى المنقولة بطاقة تتراوح بين 4600 -12800 متر مكعب للحاوية وهى وتضم كل حاوية مجموعة من الإسطوانات المصممة لأغراض النقل المضغوط طبقا للمواصفات القياسية المثبتة على شاسيهات مربوطة بلوحة تحكم لعمية التموين والتفريغ.فيما تتمثل المرحلة الثالثة فى "كساحات النقل والرأس الجرار" وتستخدم لنقل الحاويات وهى عبارة عن 3 محور خلفى ورأس جرار بمواصفات قياسية لنقل الغاز بريا للمواصفة العالمية ADR ويتم مراقبتها ومتابعتها عن بٌعد باستخدام نظام الإسكادا.والمرحلة الرابعة وهى "محطة تخفيض الضغط" ووظيفتها الأساسية هى تخفيض ضغط حاويات التخزين من 250 بار إلى 4 بار أو أقل طبقا لمتطلبات العميل والمعدات المستخدمة.