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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استنكار وإدانة لتصريحات إخوانية تهين المؤسسة العسكرية في تونس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:32 م
الاخوان في تونس
الاخوان في تونس
أمينة ذكى
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أثارت تصريحات أطلقها طارق الحداد المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور بمحافظة تطاوين الجنوبية المحسوبة على حركة النهضة الإخوانية، موجة من الغضب نظرا لما حملته من إساءة وصفت بـ"البالغة" للمؤسسة العسكرية، حيث وصف الحداد المؤسسة العسكرية بأبشع النعوت عقب صد محاولته ورفاقه إغلاق مضخة النفط.

وشهدت منطقة الكامور عددا من الاحتجاجات منذ مساء الخميس، وذلك بسبب عدم تنفيذ اتفاق وقعته الحكومة في نوفمبر الماضي، مع تنسيقية ممثلة عن المحتجين، تضمنت إقرار العديد من التدابير لفائدة المنطقة، حيث توجه المحتجون إلى الثكنة العسكرية بمنطقة الكامور، وذلك بعد منعهم من قبل وحدات الجيش من غلق مضخة النفط مجددا.

ومن جانبها استنكرت الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين في بيان لها عن تصريحات"الحداد" حيث اعتبرت ان هذا التصريحات استهدافا للجيش وتعديا على كرامة وهيبة القوات المسلّحة التي تقوم بتأمين الحدود والممتلكات العامة.

واستنكرت جمعية العسكريين المتقاعدين تلك التصريحات واعتبرتها "جريمة نكراء في حق أبناء المؤسسة العسكرية والمتقاعدين".

وفي بيانها عبرت الجمعية عن "مساندتها المطلقة لكافة زملائهم في كلّ تحركاتهم المشروعة لرد الاعتبار والتصدي لكل المحاولات لبث الحقد والكراهية والمساس من معنويات القوات الحاملة للسلاح ومن تونس وشعبها".

وأضافت الجمعية أنها "قررت التصدي بكل قوة لمثل هذه الممارسات الممنهجة والقيام بكل الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة ومعنويات جنودنا''.

كما استنكر حزب آفاق تونس في بيانا له بخطاب طارق الحداد، وقال بيان الحزب: نستنكر "هذا السلوك المشين والمعادي لمؤسسة الجيش الوطني التي تحظى باحترام جميع التونسيين وتقديرهم لها لما يقدّمه أفرادها وما يزالون من تضحيات جسام في الدفاع عن الراية الوطنية والذود عن حرمة الوطن زمن المحن".

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