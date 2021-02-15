البحر الأحمر تعلن الطوارئ بجميع مدنها بسبب سوء الأحوال الجوية

تلقت إدارة الازمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وحتي الخميس المقبل.من جانبه كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.وأوضح محافظة البحر الأحمر أن يجري التنسيق مع رؤساء المدن والاجهزة المعنية للاستعداد ورفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث أي تغيرات مناخية.