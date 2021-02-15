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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«المرأة العربية» تسلط الضوء على تحديات النساء الثقافية في مؤتمرها الثامن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:30 م
منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية
مارسيل نظمي
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تعقد منظمة المرأة العربية، المؤتمر الثامن لها، في لبنان بالفترة من 23 -25 فبرایر الجاري، ويتناول عدة قضايا ومحاور تحت عنوان: «المرأة العربیة والتحدیات الثقافیة».

ویعتبر المؤتمر العام إحدى آلیات عمل منظمة المرأة العربیة، حيث یعقد دوریًا كل عامین برئاسة الدولة رئیسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته التي تتزامن والمؤتمر.

وتقول الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إن المنظمة دأبت منذ تأسيسها على أن تُخرج المؤتمر من صیغته المراسمیة لیكون، وبحق، منصة علمیة رفیعة المستوى تجمع الخبراء، والباحثین من الجنسین، جنبًا إلى جنب مع صناع القرار والمسؤولین، لمناقشة وتحلیل أهم قضایا المرأة.

وأوضحت «كيوان» خلال كلمتها الإفتتاحية لتعريف المؤتمر، أنه يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات المنظمة وعنوانه «المرأة العربیة والتحدیات الثقافیة» للخروج منه بتوصیات لصناع القرار یمكن وضعها موضع التنفیذ لتعزیز أوضاع المرأة على أرض الواقع.

وتدور أبحاث المؤتمر حول المرأة العربیة وتحدياتها الثقافیة، وإلقاء الضوء على المعوقات التي تواجهها المرأة جراء الصور النمطیة المترسخة فـــي الثقافـــة المجتمعیـــة حـــول مكانـــة المـــرأة وأدوارهـــا.

كمـــا يرصد المؤتمر ويحلل الخطابات الثقافیـة ذات الصـلة وعلـى رأسـها الخطـاب النسـوي، وتكشـف تجلیـات إشـكالیة التراثالحداثـة علـى صورة المرأة وأوضاعها الاجتماعیة.

ویناقش المؤتمر أیضًا دور السیاسات العامة والأطر القانونیة والاقتصادیة في محاربة الثقافة النمطیة، وإ تاحة الفرصة للمرأة لكي تتجاوز التأثیرات المقیدة لهـا، وتنخـرط بشـكل إیجـابي فـي المسار التنمو ي للمجتمع.

ویشـارك فـي المـؤتمر نخبة مـن المسـئولین؛ علـى رأسـهم السـیدات الأول أو مـن یمـثلهن، والـوزیرات، ورئیسـات الآلیــات الوطنیــة المعنیــة بــالمرأة، وواضــعي السیاســات العامــة فــي الــدول العربیــة وممثلــي المنظمــات الدولیــة والإقلیمیـة والمحلیـة، فضـلًا عـن نخبـة مـن البـاحثین والأكـادیمیین والخبـراء، مـن الجنسـین، مـن مختلـف الـدول العربیة.

ونظرًا لتفشي وباء كورونا یعقد المـؤتمر أعمالـه إلكترونیًـا حیـث یـتم عبـر خمـس جلسـات عمـل اسـتعراض 25 بحثًا علمیًا یعالجون الموضوع من مختلف جوانبه.

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