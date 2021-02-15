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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة القناة تعلن الجدول الزمني المعدل لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:30 م
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، مواعيد الإمتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول طبقا للجداول المعلنة وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومة التعليم العالى قامت إدارة جامعة قناة السويس بتعديل الإطار الزمنى لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١.

وهذا وأعلن زكى أن إمتحانات المقررات بالكليات تبدأ السبت ٢٧ فبراير لطلاب جميع الفرق على أن تبدأ السبت ٢٠ مارس إمتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات لطلاب الفرقة الأولى بالكليات والفرقة الثانية بكلية التربية مع استكمال الإمتحانات العملية والشفوية للكليات التى لم تستكملها بالتزامن مع امتحانات المتطلبات ودون تعارض.

كما أشار رئيس الجامعة إلى إنتهاء جميع أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس القادم.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال إجتماعه اليوم الأثنين ١٥ فبراير بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب الجدول الزمنى المعدل للإمتحانات مشيرا إلى أن إمتحانات مقررات متطلب الجامعة تبدأ عقب انتهاء الإمتحانات الأساسية للكليات حيث يعقد امتحان علم الجودة ٢٠ مارس، حقوق الإنسان الأحد ٢١ مارس، اللغة الانجليزية الأثنين ٢٢ مارس واخيرا الحاسب الآلي الثلاثاء ٢٣ مارس.

وأضاف شقيدف أنه تقرر عقد امتحان مقرر "الحاسب الآلى" بطريقة الإمتحانات الإلكترونية بمركز الإختبارات الإلكترونية رقم 1 وسيتم عمل جدول تفصيلى بحضور طلاب الكليات المعنية هى كليات الزراعة، الصيدلة، التمريض، طب الاسنان، العلوم.

و أتم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فتح ابواب المدن الجامعية للطلاب الراغبين فى العودة بدء من الأربعاء ١٧ فبراير.

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