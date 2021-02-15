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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرار من قاضي المعارضات ضد متهمين بإجبار سمسار على توقيع إيصالات بالسلام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:28 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي على سمسار، وتقييده وإجباره على توقيع وصلات أمانة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين "ع.م"، "ي.ع"، "أ. م"، أقروا بارتكابهم واقعة التعدي بالضرب على المجني عليه باستخدام آلة حادة وتقييده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه «سمسار»، حصل منه على مبلغ 20 ألف جنيه، لمساعدته في شراء شقتين في إحدى الأبراج السكنية بمدينة السلام، وفور حصوله على الأموال اختفى، ورفض رد المبلغ الذى حصل عليه.

و أضاف المتهم بعد ملاحقته لمدة شهر ونصف أنكر حصوله على المبلغ، قررت الاستعانة بباقي المتهمين للتعدي على المجني عليه واجباره على توقيع وصلات أمانة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع وصلات أمانة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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