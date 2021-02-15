تحقيقات النيابة: عقار روض الفرج صدر له تنكيس من 25 عاما

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام الأول، في حادث انهيار عقار بمنطقة روض الفرج، مساء أمس الأحد، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، عن صدور قرار تنكيس له منذ 25 سنة دون تنفيذ.وأكد الشهود أنهم فوجئوا أثناء تواجدهم في منازلهم بسماع صوت يشبه الانفجار الكبير وارتطام، فخرجوا لاستطلاع ما يحدث فوجدوا العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من سكان، وأبلغوا شرطة النجدة ورجال الحماية المدنية التي حضرت على الفور.وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب انهيار العقار وفحص العقارات المجاورة لبيان سلامتها،والاستعلام من إدارة الحي لبيان إذا كان صادر قرار إزالة للعقار.واستعان رجال الحماية المدنية، بـ "لوادر" تابعة لحى روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت أنقاض موقع انهيار منزل من طابقين لانتشال شخص مفقود ولرفع ركام العقار.كانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكونا من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث.وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة الى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.