البابا تواضروس: التدشين بمثابة ميلاد للكنيسة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال كلمته في طقس تدشين كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية، إن هذه الكنيسة عريقة على اسم القديس الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس.وأضاف البابا تواضروس: أن «التدشين يعتبر عيد ميلاد للكنيسة ويكون هذا هو الاحتفال المحلي التي تحتفل به الكنيسة وعيدها الخاص، والكنيسة عمرها سنين كثيرة وتبدأ الصلوات باستخدام اللوح المقدس وهو حل مؤقت حتى يأتي وقت التدشين، والتدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية ونستخدم زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما نستخدمة في سر المسحة المقدسة».وتابع: «ومعظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وهذه الصلوات تدور حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة ونحن في الكنيسة نردد كثيرًا كرياليسون يا رب أرحم لأنها الكلمة الوحيدة التي يقولها الإنسان في محضر الله، وفي صلاة التدشين نقول يارب أرحم».وواصل: «والخطوة الثانية نرشم المذبح بعلامة الصليب ونقول ٧ طلبات هيحققها لنا المذبح وفي نهاية الطلبات نقول أن هذا المذبح كمال لكل بر، والمرد في الخطوة الثانية نقول "آمين" استجب يارب طلباتنا، الخطوة الثالثة والأخيرة نمسح المذبح بزيت الميرون ونقول اسم المذبح ومكانه والبلد التي بها الكنيسة مثل شهادة الميلاد والمرد يكون"هليلويا" نتهلل بالفرح والقصة تكتمل أن يمتلأ الإنسان بروح الفرح، على اختلاف الممارسة الروحية لكن الهدف الأخير أن نمتلئ فرح في داخلنا وتصبح حياتنا كلها متعلقه بالمذبح».وأنهى حديثه: «ونحن نمارس سر الأفخارستيا حتى نتغير كل يوم للأفضل والتغير هو تغير التوبة فوجود كنيسة والأسرار، يساعدنا أن نقدم توبة نقية ومن حياة التوب نصل إلى حياة الفرح».