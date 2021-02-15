«تعاون مشترك».. أهم محاور استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035

تنشر «الدستور» أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.وتهدف لدمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة، ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة؛ للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الموارد المتاحة داخليًا بأعلى عائد وأقل تكلفة.وتضمنت الاستراتيجية العمل علي محاور رئيسة، وهي:- تنويع مصادر الطاقة والوصول للمزيج أمثل للطاقة.- تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة.- استخدام التكنولوجيا الجديدة.- التطوير المؤسسي والحوكمة.- تحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم.- تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.- تحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين.